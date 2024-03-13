Всё в наших руках: Муфтии в преддверии выборов напомнили об ответственности за будущее России

Каждый гражданин России ответственен за свой выбор на завтрашний день, который определит будущее его потомков и Родины. С таким заявлением выступили муфтии нашей страны в преддверии проведения выборов президента Российской Федерации.

"В исламской религии судьба каждого человека предопределена. Но вместе с тем необходимо знать, что человек несёт ответственность за собственный выбор на завтрашний день, за путь, определяющий дальнейшую жизнь. Мы должны оставить своим детям хорошее, прекрасное будущее. Всевышний дал нам возможность быть свидетелями и участниками событий и эпохи, в которой мы живём", — сказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, отправившийся в паломничество в святую для мусульман Мекку, его цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что всем гражданам России стоит регулярно обращать свои мысли на будущее нашей страны. На россиянах лежит большая ответственность, обязывающая принимать верные решения, о которой нужно всегда помнить.

В свою очередь председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев обратился к своим единоверцам и соотечественникам с просьбой проявить гражданскую активность на грядущих выборах президента России. Муфтий напомнил о важности каждого голоса.