В Грузии обвинили Саакашвили в атаке на Южную Осетию в 2008 году Спикер Парламента Грузии: Саакашвили пошёл на военное преступление в 2008 году 13 марта, 18:50 Михаил Саакашвили. Обложка © ТАСС / Ираклий Геденидзе

Нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году следует считать политическим преступлением руководства страны во главе с действующим тогда президентом Михаилом Саакашвили. Об этом заявил спикер местного парламента Шалва Папуашвили.

"То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — объяснил он.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме за преступления, которые он совершил в должности лидера страны. Депутаты из объединения "Сила народа", имеющие большинство мест в грузинском парламенте, предупредили, что будут призывать к расследованию ситуации в Южной Осетии в 2008 году, если Саакашвили будет помилован и отпущен раньше срока.

По словам Папуашвили, с тезисом о том, что именно грузинские солдаты первыми начали наступление и развязали войну, солидарны даже члены партии "Национальное движение", которая была создана Саакашвили.

Авторы Татьяна Миссуми