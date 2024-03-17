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17 марта, 10:00

10 очаровательных зубастиков, которые своим видом влюбят вас в себя на раз-два

Когда животные оголяют свои зубы — значит, дело плохо. Но не всегда! Life.ru собрал 10 кадров с милейшими питомцами, которые со своими клыками выглядят ещё волшебнее.

"Щенячьи зубки", — IAmHappyPants.

Фото © Reddit / IAmHappyPants

Фото © Reddit / IAmHappyPants

"Такой малыш! А эти зубки заставляют меня таять от любви..." Cloeeclark.

Фото © Reddit / Cloeeclark

Фото © Reddit / Cloeeclark

"Мой четырёхмесячный щенок показывает свои кусалки!" AnyaVolkovaVIP.

Фото © Reddit / AnyaVolkovaVIP

Фото © Reddit / AnyaVolkovaVIP

"Ох уж эти его щенячьи зубки! Смешат меня каждый раз", — starsmakemedream.

Фото © Reddit / starsmakemedream

Фото © Reddit / starsmakemedream

"Все думают, что она не очень красивая, но эти её зубки..! Мне кажется, она суперочаровательная!" TinkeringZoloft.

Фото © Reddit / TinkeringZoloft

Фото © Reddit / TinkeringZoloft

"Когда попросили улыбнуться на камеру", — samwong01.

Фото © Reddit / samwong01

Фото © Reddit / samwong01

"Бинс показывает свои зубки", — MalinoisJosh.

Фото © Reddit / MalinoisJosh

Фото © Reddit / MalinoisJosh

"Это Гром, и вот как эпично он зевает", — blonderengel.

Фото © Reddit / blonderengel

Фото © Reddit / blonderengel

"Милее вы уже больше ничего не увидите!" Aprikosin.

Фото © Reddit / Aprikosin

Фото © Reddit / Aprikosin

"Мой кот спит так, что у него и глаза приоткрыты, и рот. В итоге показывает свои зубки!" aligator-x.

Фото © Reddit / aligator-x

Фото © Reddit / aligator-x

Обложка ©

Reddit / blonderengel, starsmakemedream

Сергей Трофимов
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