10 очаровательных зубастиков, которые своим видом влюбят вас в себя на раз-два
Когда животные оголяют свои зубы — значит, дело плохо. Но не всегда! Life.ru собрал 10 кадров с милейшими питомцами, которые со своими клыками выглядят ещё волшебнее.
"Щенячьи зубки", — IAmHappyPants.
Фото © Reddit / IAmHappyPants
"Такой малыш! А эти зубки заставляют меня таять от любви..." — Cloeeclark.
Фото © Reddit / Cloeeclark
"Мой четырёхмесячный щенок показывает свои кусалки!" — AnyaVolkovaVIP.
Фото © Reddit / AnyaVolkovaVIP
"Ох уж эти его щенячьи зубки! Смешат меня каждый раз", — starsmakemedream.
Фото © Reddit / starsmakemedream
"Все думают, что она не очень красивая, но эти её зубки..! Мне кажется, она суперочаровательная!" — TinkeringZoloft.
Фото © Reddit / TinkeringZoloft
"Когда попросили улыбнуться на камеру", — samwong01.
Фото © Reddit / samwong01
"Бинс показывает свои зубки", — MalinoisJosh.
Фото © Reddit / MalinoisJosh
"Это Гром, и вот как эпично он зевает", — blonderengel.
Фото © Reddit / blonderengel
"Милее вы уже больше ничего не увидите!" — Aprikosin.
Фото © Reddit / Aprikosin
"Мой кот спит так, что у него и глаза приоткрыты, и рот. В итоге показывает свои зубки!" — aligator-x.
Фото © Reddit / aligator-x
Reddit / blonderengel, starsmakemedream