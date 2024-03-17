Появилось видео уничтожения дронов со стальными шариками на подлёте к Москве
Сбитые на подлёте к Москве украинские дроны были начинены стальными шариками
Разрушения на складе в Домодедове после атаки дронов ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT
Сбитые в Домодедове два украинских беспилотника самолётного типа были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Два беспилотника самолётного типа сбиты в Домодедово. Видео © VK / Галина Павлова / Военное обозрение
Первые два дрона сбиты около пяти утра 17 марта, третий в том же районе уничтожен через несколько часов. Обломки БПЛА упали между складами "Фикспрайса" и "Все инструменты", у последнего частично повреждена крыша в результате случившегося. Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 17 марта пять украинских беспилотников были сбиты в Подмосковье — Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. Разрушений и пострадавших нет. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения из-за атаки БПЛА.