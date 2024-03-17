Появилось видео уничтожения дронов со стальными шариками на подлёте к Москве

Сбитые в Домодедове два украинских беспилотника самолётного типа были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Первые два дрона сбиты около пяти утра 17 марта, третий в том же районе уничтожен через несколько часов. Обломки БПЛА упали между складами "Фикспрайса" и "Все инструменты", у последнего частично повреждена крыша в результате случившегося. Пострадавших нет.