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Появилось видео уничтожения дронов со стальными шариками на подлёте к Москве

Сбитые на подлёте к Москве украинские дроны были начинены стальными шариками

17 марта, 09:21
Разрушения на складе в Домодедове после атаки дронов ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Разрушения на складе в Домодедове после атаки дронов ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Сбитые в Домодедове два украинских беспилотника самолётного типа были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Два беспилотника самолётного типа сбиты в Домодедово. Видео © VK / Галина Павлова / Военное обозрение

Первые два дрона сбиты около пяти утра 17 марта, третий в том же районе уничтожен через несколько часов. Обломки БПЛА упали между складами "Фикспрайса" и "Все инструменты", у последнего частично повреждена крыша в результате случившегося. Пострадавших нет.

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Напомним, в ночь на 17 марта пять украинских беспилотников были сбиты в Подмосковье — Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. Разрушений и пострадавших нет. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения из-за атаки БПЛА.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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