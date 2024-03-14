Польша радикально обновляет состав дипломатов

Польша завершает миссии послов более чем в 50 странах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

"Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта решил прекратить миссию более чем 50 послов и отозвать около дюжины кандидатов, выдвинутых предыдущим руководством министерства", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.