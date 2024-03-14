Польша радикально обновляет состав дипломатов
МИД Польши: Варшава отзывает послов из более чем 50 стран
Польша завершает миссии послов более чем в 50 странах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.
"Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта решил прекратить миссию более чем 50 послов и отозвать около дюжины кандидатов, выдвинутых предыдущим руководством министерства", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Кадровые перестановки были согласованы с правительством. Предполагается, что это послужит "лучшему профессиональному решению сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой". Запущены процедуры отзыва дипломатов.
Как ранее писал Life.ru, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, в итоге правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. После выборов польский президент Анджей Дуда принял отставку прошлого правительства и распорядился сформировать новый кабмин. Премьер-министром республики стал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.
Здание МИД Польши. Обложка © Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski