Алиев: Азербайджан и Армения сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее

Азербайджан и Армения сейчас находятся ближе к миру, чем когда-либо ранее. Таким мнением поделился президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии XI Глобального форума на тему "Восстановление раздробленного мира" в Баку.

Политик добавил, что настало время положить конец нестабильности в регионе, поэтому Азербайджан готов продолжать переговоры с Арменией для достижения мира.