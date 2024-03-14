Алиев: Азербайджан и Армения сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо). Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Смирнов
Азербайджан и Армения сейчас находятся ближе к миру, чем когда-либо ранее. Таким мнением поделился президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии XI Глобального форума на тему "Восстановление раздробленного мира" в Баку.
Политик добавил, что настало время положить конец нестабильности в регионе, поэтому Азербайджан готов продолжать переговоры с Арменией для достижения мира.
"Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее", — сказал Алиев.
Отметим, что премьер Армении не так давно высказал менее оптимистичную оценку текущей ситуации. По словам Пашиняна, мир с Азербайджаном ему кажется пока невозможным. Тем не менее диалог между лидерами двух стран продолжается. Не так давно Алиев встретился с Пашиняном на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца, который стал инициатором встречи.