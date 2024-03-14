МИД пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии
Москва решительно осуждает высылку двух российских дипломатов из Австрии и намерена в ближайшее время подготовить зеркальный ответ. Об этом сообщается в четверг, 14 марта, на официальном сайте российского МИД.
"Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях", — заявили на Смоленской площади.
О том, что МИД Австрии высылает двух сотрудников российского посольства "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом", стало известно накануне вечером. Никаких причин или подробностей в Вене не привели. В самом посольстве заявили, что это чисто политическое решение австрийских властей, которое дипломаты сочли неприемлемым.