Песков: Путин, как и все граждане РФ, может проголосовать на выборах в любой из трёх дней
Песков: Путин может проголосовать на выборах президента в любой из трёх дней
Действующий президент РФ Владимир Путин сможет отдать свой голос на выборах главы государства в установленные законом дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности, отметил представитель Кремля, будут сообщены позднее.
"Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трёх дней — пятницу, субботу и воскресенье", — сказал он.
Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Граждане смогут проголосовать за четырёх политиков, чьи кандидатуры одобрил Центризбирком: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже началось, а освещать весь процесс будут тысячи журналистов, в том числе иностранные.
LIfe.ru / Павел Баранов