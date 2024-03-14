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14 марта, 09:24

Песков: Путин, как и все граждане РФ, может проголосовать на выборах в любой из трёх дней

Песков: Путин может проголосовать на выборах президента в любой из трёх дней

Действующий президент РФ Владимир Путин сможет отдать свой голос на выборах главы государства в установленные законом дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности, отметил представитель Кремля, будут сообщены позднее.

"Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трёх дней — пятницу, субботу и воскресенье", — сказал он.

Памфилова: Около 1,5 тыс. журналистов аккредитованы в ЦИК для работы на выборах
Памфилова: Около 1,5 тыс. журналистов аккредитованы в ЦИК для работы на выборах

Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Граждане смогут проголосовать за четырёх политиков, чьи кандидатуры одобрил Центризбирком: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже началось, а освещать весь процесс будут тысячи журналистов, в том числе иностранные.

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LIfe.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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