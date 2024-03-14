Памфилова: Около 1,5 тыс. журналистов аккредитованы в ЦИК для работы на выборах
Около 1,5 тысячи журналистов аккредитованы для работы в информационном центре Центризбиркома на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Около половины из них представляют иностранные СМИ.
"Для работы в информационном центре аккредитовано 1447 представителей от 90 СМИ", — сказала она.
В целом же для работы на участках по стране, продолжила Памфилова, аккредитовано 12 645 журналистов. Они представят 24 580 СМИ.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование уже началось, оно закончится 14 марта. Как отмечал Путин, голосуя, граждане определяют судьбу Отечества.