Памфилова: Около 1,5 тыс. журналистов аккредитованы в ЦИК для работы на выборах

Около 1,5 тысячи журналистов аккредитованы для работы в информационном центре Центризбиркома на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Около половины из них представляют иностранные СМИ.

"Для работы в информационном центре аккредитовано 1447 представителей от 90 СМИ", — сказала она.