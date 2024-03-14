Песков: В отношениях России и Австрии стало нечего усложнять
В отношениях России и Австрии больше нечего усложнять. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами в четверг, 14 марта, его попросили прокомментировать, как высылка двух российских дипломатов из Вены скажется на российско-австрийских связях.
"Там особо нечего усложнять. Собственно, МИД уже всё сказано", — заявил представитель Кремля.
13 марта стало известно, что МИД Австрии высылает двух сотрудников российского посольства "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом". Никаких причин или подробностей в Вене не привели. В самом посольстве заявили, что это чисто политическое решение австрийских властей, которое дипломаты сочли неприемлемым.
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