Песков: В отношениях России и Австрии стало нечего усложнять

В отношениях России и Австрии больше нечего усложнять. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами в четверг, 14 марта, его попросили прокомментировать, как высылка двух российских дипломатов из Вены скажется на российско-австрийских связях.