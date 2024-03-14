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14 марта, 09:20

Песков: В отношениях России и Австрии стало нечего усложнять

В отношениях России и Австрии больше нечего усложнять. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами в четверг, 14 марта, его попросили прокомментировать, как высылка двух российских дипломатов из Вены скажется на российско-австрийских связях.

"Там особо нечего усложнять. Собственно, МИД уже всё сказано", — заявил представитель Кремля.

МИД пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии
МИД пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии

13 марта стало известно, что МИД Австрии высылает двух сотрудников российского посольства "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом". Никаких причин или подробностей в Вене не привели. В самом посольстве заявили, что это чисто политическое решение австрийских властей, которое дипломаты сочли неприемлемым.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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