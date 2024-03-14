Посла Австрии Альмхофера вызовут в МИД РФ из-за высылки российских дипломатов
Вернер Альмхофер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
"Посол Австрии будет вызван в МИД России", — сказал собеседник ТАСС.
Ранее стало известно, что Австрия высылает двух сотрудников Посольства России в Вене. Причиной указывается их некая "несовместимость с дипломатическим статусом". В самом посольстве заявили, что это чисто политическое решение австрийских властей, которое дипломаты сочли неприемлемым.