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14 марта, 10:48

Посла Австрии Альмхофера вызовут в МИД РФ из-за высылки российских дипломатов

Вернер Альмхофер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Вернер Альмхофер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"Посол Австрии будет вызван в МИД России", — сказал собеседник ТАСС.

МИД пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии
МИД пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии

Ранее стало известно, что Австрия высылает двух сотрудников Посольства России в Вене. Причиной указывается их некая "несовместимость с дипломатическим статусом". В самом посольстве заявили, что это чисто политическое решение австрийских властей, которое дипломаты сочли неприемлемым.

Матвей Константинов
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