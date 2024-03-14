Сын назвал причину смерти народной артистки Касаткиной

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказал её сын, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Касаткиной и Владимира Василёва Иван Василёв.

"Оторвался тромб", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что мать не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Наталия Касаткина — советская и российская артистка балета и балетмейстер, солистка Большого театра (1954–1976). Начиная с 1977 года и до конца жизни вместе с мужем — танцовщиком Владимиром Василёвым — руководила Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.