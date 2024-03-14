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14 марта, 11:10

Сын назвал причину смерти народной артистки Касаткиной

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла из-за оторвавшегося тромба

Наталия Касаткина. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Наталия Касаткина. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказал её сын, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Касаткиной и Владимира Василёва Иван Василёв.

"Оторвался тромб", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что мать не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Наталия Касаткина — советская и российская артистка балета и балетмейстер, солистка Большого театра (1954–1976). Начиная с 1977 года и до конца жизни вместе с мужем — танцовщиком Владимиром Василёвым — руководила Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.

Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни народной артистки
Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни народной артистки

Как сообщал Life.ru, Наталия Касаткина умерла на 90-м году жизни. Прощание с ней состоится 18 марта в атриуме Большого театра.

Ранее ведущая советских "Голубых огоньков" Светлана Моргунова также умерла из-за оторвавшегося тромба. Ей было 84 года.

Никита Осипов
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