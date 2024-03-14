Прокуратура Москвы нашла призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова

Дарья Богданова в соцсетях активно ратует за победу ВСУ, а также не скрывает, что собирает деньги для украинских нацбатальонов. А недавно она призвала нанести ядерный удар по Москве. По мнению правнучки Чкалова, это поможет завершить спецоперацию на Украине. Комментируя это высказывание, зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил о необходимости проверить Богданову на госизмену. К слову, семья Чкалова отреклась от своей родственницы после её скандального заявления. После начала СВО Богданова, у которой есть и российское, и израильское гражданство, и её муж Михаил Золотаренко сбежали из России и обосновались в Бельгии.