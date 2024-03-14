Прокуратура Москвы нашла призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова
Правнучка Чкалова Дарья Богданова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова
Московская прокуратура нашла призывы к терроризму в публикациях Дарьи Богдановой, правнучки легендарного советского лётчика Валерия Чкалова. Об этом сообщает RT.
По данным издания, проверка проводилась по запросу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией
(ФБПК) Виталия Бородина и её результаты уже направили в СК России. Там и решится вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении правнучки Чкалова.
Дарья Богданова в соцсетях активно ратует за победу ВСУ, а также не скрывает, что собирает деньги для украинских нацбатальонов. А недавно она призвала нанести ядерный удар по Москве. По мнению правнучки Чкалова, это поможет завершить спецоперацию на Украине. Комментируя это высказывание, зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил о необходимости проверить Богданову на госизмену. К слову, семья Чкалова отреклась от своей родственницы после её скандального заявления. После начала СВО Богданова, у которой есть и российское, и израильское гражданство, и её муж Михаил Золотаренко сбежали из России и обосновались в Бельгии.