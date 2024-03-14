Юморист Грачёв из Comedy Club рассказал о создании шуток про Путина
Комик Грачёв заявил, что прибегает к самоцензуре при создании шуток про Путина
Комик Дмитрий Грачёв в образе Путина. Обложка © VK / Телеканал ТНТ
Экс-участник команды КВН "Незолотая молодёжь" и резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв, известный своими пародиями на президента России Владимира Путина, прибегает к самоцензуре при создании скетчей. Об этом он рассказал в шоу "Завтрак со звездой" на ютуб-канале адвоката Александра Добровинского.
"Это скорее самоцензура", — ответил Грачёв на вопрос о том, есть ли цензура в его номерах про главу государства.
Он пошутил, что президент не связывался с ним из-за того, что ему не понравился какой-то из юмористических номеров. Грачёв также рассказал, что поначалу изучал выступления Путина, чтобы точнее его изображать. По словам комика, он не заметил за Путиным каких-либо коронных жестов.
Ранее Life.ru писал, что комик Павел Воля угодил в скандал после неудачной шутки на концерте в Санкт-Петербурге. Шоумена обвинили в высмеивании темы изнасилования — со сцены тот обсуждал секс со спящей женщиной. После резонанса в соцсетях юмористу в итоге пришлось объясняться за скандальную шутку.