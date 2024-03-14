Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую легковушку в селе Глотово, есть раненые
Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе по селу Глотово
Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге гражданский легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 14 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадало два человека — у одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — проинформировал он.
Напомним, что утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Пострадало несколько человек, погибли двое, в том числе водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии.
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