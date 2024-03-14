Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую легковушку в селе Глотово, есть раненые

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге гражданский легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 14 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадало два человека — у одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — проинформировал он.