Политолог Светов: Запад раз за разом пытается подловить РФ на теме ядерного оружия

Раз за разом Коллективный Запад пытается подловить Россию на теме ядерного оружия. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов, комментируя слова президента Владимира Путина об условиях применения ЯО и реакцию западных СМИ на эти слова.

"Идут такие пробы — иголочкой укололи и поинтересовались, будет реакция или нет, как мы среагируем на тактическое ядерное оружие, как мы среагируем на разговоры о российском ядерном оружии в космосе? Мы же подтверждаем: свои обязательства исполняем, но вновь подчёркиваем, что если будет угроза существованию нашего государства, то мы применим ядерное оружие. Кстати, характерно, что Илон Маск поддержал эту точку зрения Путина. И китайцы, которые хотели бы, чтобы конфликт в Европе побыстрее закончился", — подчеркнул политолог в беседе с "Царьградом".