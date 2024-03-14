Путин в преддверии визита в Якутию обсудил развитие региона с Николаевым

"Такая поездка рабочая готовится в республику, но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления, и для того, чтобы коллеги здесь в Москве, в центре, могли подготовиться к этому обсуждению", — сказал глава государства.