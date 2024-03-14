Путин в преддверии визита в Якутию обсудил развитие региона с Николаевым
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым важнейшие направления развития региона в преддверии своей поездки туда. Как сообщает пресс-служба Кремля, ключевой темой беседы стало социально-экономическое развитие субъекта.
Путин по видеосвязи проводит встречу с главой Якутии Николаевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Такая поездка рабочая готовится в республику, но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления, и для того, чтобы коллеги здесь в Москве, в центре, могли подготовиться к этому обсуждению", — сказал глава государства.
По словам Николаева, регион сейчас вовсю готовится к приезду президента. Он также отметил, что Якутия впервые заняла второе место по добыче золота в стране. Кроме того, за прошлый год валовый региональный продукт превысил 2,3 триллиона рублей.
Напомним, в январе Владимир Путин признался, что планировал поездку в Якутию, но отложил её из-за нелётной погоды. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит регион. По его словам, погода может отложить планы российского лидера, но не поменять их.