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14 марта, 16:26

Захарова — о хамстве Борреля: Такой пощёчины папа римский не получал никогда

Захарова назвала "пощёчиной" слова Жозепа Борреля о папе римском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пощёчиной" заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о папе римском. Она выразила недоумение, что в ЕС, где много католических стран, указали понтифику на дверь.

"Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что папа римский "зашёл в сад, куда его никто не звал". Ранее нагрубил Франциску и Владимир Зеленский. А началось всё с того, что понтифик призвал Украину найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александра Вишнякова
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