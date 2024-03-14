Захарова — о хамстве Борреля: Такой пощёчины папа римский не получал никогда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пощёчиной" заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о папе римском. Она выразила недоумение, что в ЕС, где много католических стран, указали понтифику на дверь.

"Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала дипломат в телеграм-канале.