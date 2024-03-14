Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине белгородского чиновника
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области Бородаенко
Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко. Обложка © VK / Администрация Краснояружского района
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко посмертно награждён государственной наградой — медалью "За отвагу". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы Администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области – секретаря Совета безопасности (посмертно)", — говорится в указе главы государства.
Напомним, 13 декабря прошлого года автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Среди них был Бородаенко, позже он скончался в больнице. Вместе с ним в машине находились глава Администрации Вязовского сельского поселения и ещё один житель Краснояружского района — они отделались ранениями и ушибами.