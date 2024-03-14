Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине белгородского чиновника

Напомним, 13 декабря прошлого года автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Среди них был Бородаенко, позже он скончался в больнице. Вместе с ним в машине находились глава Администрации Вязовского сельского поселения и ещё один житель Краснояружского района — они отделались ранениями и ушибами.