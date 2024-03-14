"Загадка": Лавров высказался об отказе послов Евросоюза от встречи с ним
Лавров назвал хамством отказ послов Евросоюза от приглашения на встречу с ним
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об отказе послов стран Европейского союза от встречи с ним для дачи разъяснений перед выборами президента России. По словам министра, Москва учтёт отсутствие интереса представителей ЕС к общению с российской стороной. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв Live", показанном в эфире телеканала "Россия-1".
Министр подчеркнул, что отказ от встречи с ним со стороны дипломатов ЕС является для него "большой загадкой". В то же время подобное поведение считается хамством, заявил Лавров.
"Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтём, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", — отметил он.
Напомним, 4 марта появилась информация о том, что послы ЕС одновременно отказались посетить встречу с Сергеем Лавровым, которую собирались организовать перед выборами на должность президента России. Российский министр иностранных дел объяснил, что на мероприятии должна была обсуждаться подготовка европейских посольств в столице к голосованию. Замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что саботировавших встречу дипломатов следует выслать из РФ.
t.me / МИД РФ