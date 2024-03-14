"Загадка": Лавров высказался об отказе послов Евросоюза от встречи с ним

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об отказе послов стран Европейского союза от встречи с ним для дачи разъяснений перед выборами президента России. По словам министра, Москва учтёт отсутствие интереса представителей ЕС к общению с российской стороной. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв Live", показанном в эфире телеканала "Россия-1".

Министр подчеркнул, что отказ от встречи с ним со стороны дипломатов ЕС является для него "большой загадкой". В то же время подобное поведение считается хамством, заявил Лавров.