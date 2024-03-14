Белоруссия запретила ввоз отдельных товаров через границу с Литвой
Белоруссия ввела запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского кабмина.
"Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска", — говорится в сообщении.
Ограничения коснулись, в частности, вина, пива, а также других алкогольных напитков. Кроме того, под запрет попали шины и покрышки пневматические резиновые, б/у одежда, а также б/у запчасти транспортных средств.
С 1 марта, напомним, Литва закрыла два пропускных пункта на границе с Белоруссией — Лаворишкский и Райгардский. Как утверждают в Вильнюсе, такая политика призвана укрепить нацбезопасность страны, а также пресечь возможные нарушения режима международных санкций. На сегодняшний день в республике остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкае и Шальчининкае.
ТАСС / Толочко Виктор