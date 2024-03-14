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14 марта, 19:04

Белоруссия запретила ввоз отдельных товаров через границу с Литвой

Белоруссия ввела запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского кабмина.

"Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска", — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись, в частности, вина, пива, а также других алкогольных напитков. Кроме того, под запрет попали шины и покрышки пневматические резиновые, б/у одежда, а также б/у запчасти транспортных средств.

С 1 марта, напомним, Литва закрыла два пропускных пункта на границе с Белоруссией — Лаворишкский и Райгардский. Как утверждают в Вильнюсе, такая политика призвана укрепить нацбезопасность страны, а также пресечь возможные нарушения режима международных санкций. На сегодняшний день в республике остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкае и Шальчининкае.

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На днях, 12 марта, литовские таможенники на границе с Белоруссией конфисковали первую машину с российскими номерами, которая пыталась выехать из этой прибалтийской страны. В этот же день Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии.

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ТАСС / Толочко Виктор

Наталья Исакова
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