Белоруссия запретила ввоз отдельных товаров через границу с Литвой

Белоруссия ввела запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского кабмина.

"Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска", — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись, в частности, вина, пива, а также других алкогольных напитков. Кроме того, под запрет попали шины и покрышки пневматические резиновые, б/у одежда, а также б/у запчасти транспортных средств.