Гладков сообщил об отсутствии ВСУ на территории Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично посетил Грайворонский округ для мониторинга обстановки. Он заверил, что ВСУ нет на территории региона, а бой идёт за его пределами.

"Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные", — рассказал Гладков.

Также губернатор сообщил, что жители округа были вывезены в безопасное место. Позже они будут отправлены к родным или в пункт временного размещения. Ущерб от разрушений будет оценён утром, а к восстановлению приступят как только позволит обстановка.