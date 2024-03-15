Гладков сообщил об отсутствии ВСУ на территории Белгородской области
Гладков: ВСУ на территории Белгородской области нет, бой идёт за её пределами
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично посетил Грайворонский округ для мониторинга обстановки. Он заверил, что ВСУ нет на территории региона, а бой идёт за его пределами.
"Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные", — рассказал Гладков.
Также губернатор сообщил, что жители округа были вывезены в безопасное место. Позже они будут отправлены к родным или в пункт временного размещения. Ущерб от разрушений будет оценён утром, а к восстановлению приступят как только позволит обстановка.
t.me / Настоящий Гладков