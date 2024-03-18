День воссоединения Крыма с Россией, Чистый понедельник, Конон-огородник: Праздники и приметы 18 марта Государственных праздников 18 марта в России нет. Отмечаем годовщину возвращения Крыма в родную гавань, начинаем поститься и вскапываем грядки на Конона-огородника. 17 марта, 21:00 18 марта исполняется 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

День воссоединения Крыма с Россией

Дата в 2024 году: 18 марта, понедельник.

На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону.

В этом году дата юбилейная — событию исполняется 10 лет.

В этот день в 2014 году Республика Крым и город Севастополь, которые до этого входили в состав Украины, по итогам проведённого референдума официально вошли в состав Российской Федерации. Это было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чистый понедельник

Дата в 2024 году: 18 марта, понедельник.

Другие названия: Жилявый понедельник; Тужилки по Масленице; Горбатый понедельник; Полоскозуб.

Значение: первый день Великого поста.

18 марта 2024 года у православных начинается Великий пост. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дата уникальна для каждого года. В 2024 году Чистый понедельник отмечается 18 марта. Это первый день Великого поста, время прощания с Масленицей. Название происходит от стремления верующих провести начало поста в чистоте — физической и духовной.

В Чистый понедельник, как и в последующие два дня, верующие соблюдают особо строгий пост. Необходимо воздержаться от приёма пищи, можно только пить воду. Нужно также усерднее молиться и бороться с греховными страстями. В этот день убирают дом после Масленицы: вымывают и вычищают жилище, моют посуду, утварь, меняют бельё. Принято ходить в баню, чтобы вступать в Великий пост очищенными. Женщинам нельзя в этот день отправляться в гости. Ещё считается, что в Чистый понедельник легко бросить курить.

Церковный календарь на март 2024 года. Инфографика © Life.ru

Конон-огородник

Дата в 2024 году: 18 марта, понедельник.

Другие названия: Оградник; Градарь; День Конона-страдника; Страдник; День Конона-градаря; День катыша.

Церковное название: Мученика Конона Мандонского (Памфилийского).

Значение: Почитание святого Конона.

Народный праздник Конон-огородник отмечается 18 марта (по старому стилю — 5 марта). В церковном календаре это дата почитания священномученика Конона Мандонского (Памфилийского).

18 марта церковь отмечает память святого мученика Конона Мандонского. Фото © Азбука веры

Святой Конон жил приблизительно в III столетии в памфилийском городе Мандоне. Он был простым человеком, не обученным грамоте, возделывал свой огород и питался только выращенной пищей. Когда начались гонения на христиан, наместник Публий взялся очистить Мандон от приверженцев этой веры. Конона доставили на суд, предложили отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Но святой отказался. Тогда в ноги ему забили множество гвоздей и гнали впереди колесницы наместника до тех пор, пока мученик с молитвой на устах не отдал душу Богу.

В народе день почитания святого называют Огородником, или Градарем, так как Конон действительно считается небесным защитником огородников, посевов и урожая. Чтобы уважить святого и заручиться его покровительством, 18 марта надо непременно вскопать хотя бы одну грядку на огороде — тогда Конон позаботится о том, чтобы всходы не погибли от мороза, засухи, града или вредителей. Совершали даже специальный обряд, выкапывая три лунки от трёх бед: мошек, червей и засухи. Надо было произнести назначение каждой, а потом обратно закопать ямки.

Ещё на Конона-огородника принято поминать усопших и молиться о нахождении пропавших людей.

Природные приметы на 18 марта

Какая погода на Конона-огородника, такую жди и летом.

Если весь день ясно — летом не стоит бояться града.

Появились подснежники, значит пора начинать пахоту.

Грач гнездится, значит спустя три недели можно приступать к посевным работам.

Именины 18 марта отмечают:

Путешественник, художник и писатель Фёдор Конюхов отмечает именины 18 марта. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Ян

Фёдор

Теодор

Николай

Марк

Лука

Константин

Кирилл

Иван

Егор

Давид

Георгий

Адриан

Ираида.

Авторы Андрей Соколов