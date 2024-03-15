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15 марта, 01:37

"Вперёд!": Жители бурятского улуса прибыли на избирательный участок на лошадях и в костюмах

В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на избирательный участок на лошадях

В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на участок для голосования на выборах президента России на лошадях и в национальных костюмах. Как можно заметить на видео, опубликованном в местном телеграм-канале "Мать Бурятия", члены избирательной комиссии также облачились в этот день в национальные наряды.

В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на участок на лошадях и в национальных костюмах. Видео © Telegram / Мать Бурятия

"Мы жители села Улентуй, пришли голосовать. Урагша (Вперёд! — Прим. Life.ru)!" — рассказал учитель физической культуры Улентуйской СОШ Нима Цыренжапов.

Тем временем губернатор Бурятии Алексей Цыденов также уже проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с супругой ещё до его открытия.

Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах президента страны
Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах президента страны

Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Обложка ©

Telegram / Мать Бурятия

Оксана Попова
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