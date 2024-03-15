"Вперёд!": Жители бурятского улуса прибыли на избирательный участок на лошадях и в костюмах
В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на избирательный участок на лошадях
В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на участок для голосования на выборах президента России на лошадях и в национальных костюмах. Как можно заметить на видео, опубликованном в местном телеграм-канале "Мать Бурятия", члены избирательной комиссии также облачились в этот день в национальные наряды.
В Бурятии жители улуса Улентуй приехали на участок на лошадях и в национальных костюмах. Видео © Telegram / Мать Бурятия
"Мы жители села Улентуй, пришли голосовать. Урагша (Вперёд! — Прим. Life.ru)!" — рассказал учитель физической культуры Улентуйской СОШ Нима Цыренжапов.
Тем временем губернатор Бурятии Алексей Цыденов также уже проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с супругой ещё до его открытия.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Telegram / Мать Бурятия