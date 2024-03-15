Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России

Перед началом рабочего дня губернатор Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Красноярске он пришёл вместе с дочерью.

"От каждого из нас в эти дни зависит будущее страны и наших детей. Мы голосуем за Россию самостоятельную, Россию сильную, Россию красивую. Не сомневаюсь, что красноярцы будут приходить семьями на участки. Это наши традиции. Давайте покажем всему миру наше единство!", — призвал чиновник.