Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России
Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России. Обложка © Telegram / Михаил Котюков
Перед началом рабочего дня губернатор Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Красноярске он пришёл вместе с дочерью.
"От каждого из нас в эти дни зависит будущее страны и наших детей. Мы голосуем за Россию самостоятельную, Россию сильную, Россию красивую. Не сомневаюсь, что красноярцы будут приходить семьями на участки. Это наши традиции. Давайте покажем всему миру наше единство!", — призвал чиновник.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В дни голосования откроют двери свыше 94 избирательных участков, на них за ходом выборов будут следить свыше 156 тысяч наблюдателей.