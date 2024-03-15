Глава Забайкалья проголосовал в Чите за нового президента России
Губернатор Забайкалья Осипов и его супруга проголосовали на выборах президента
Глава Забайкальского края Александр Осипов одним из первых пришёл проголосовать на выборах президента России. Губернатор опубликовал видеозапись этого процесса в своём телеграм-канале.
Глава Забайкальского края Александр Осипов голосует на выборах президента. Видео © Telegram / Александр Осипов | Губернатор Забайкалья
Высокопоставленный чиновник проголосовал ранним утром 15 марта на избирательном участке во Дворце пионеров в Чите. Сделал он это вместе со своей супругой Валентиной. Помимо того, он подчеркнул важность проходящих в стране выборов главы государства.
"Сейчас весь мир наблюдает за Россией и будет делать это все три дня выборов президента страны. И нам важно показать наше единство, пойти и проголосовать", — написал Осипов.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко проголосовал на выборах президента России. По словам чиновника, в этом процессе должен принять участие каждый россиянин. До этого свой голос отдал и глава Камчатского края Владимир Солодов. Также реализовать своё избирательное право на участок пришли губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Telegram / Александр Осипов | Губернатор Забайкалья