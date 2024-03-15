Глава Забайкалья проголосовал в Чите за нового президента России

Глава Забайкальского края Александр Осипов одним из первых пришёл проголосовать на выборах президента России. Губернатор опубликовал видеозапись этого процесса в своём телеграм-канале.

Глава Забайкальского края Александр Осипов голосует на выборах президента. Видео © Telegram / Александр Осипов | Губернатор Забайкалья

Высокопоставленный чиновник проголосовал ранним утром 15 марта на избирательном участке во Дворце пионеров в Чите. Сделал он это вместе со своей супругой Валентиной. Помимо того, он подчеркнул важность проходящих в стране выборов главы государства.