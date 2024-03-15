В ЕАО, Приморском и Хабаровском краях стартовали выборы президента России

В Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) уже можно проголосовать на президентских выборах. В этих регионах уже открылись избирательные участки в рамках первого дня трёхдневных выборов главы государства.

Как сообщили РИА "Новости" со ссылкой на представителей регионального избиркома, в Приморье, где выборы стартовали в восемь часов утра по местному времени (01:00 мск), открылось 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей. В Хабаровском крае открылось 743 избирательных участка, а в ЕАО — 160.