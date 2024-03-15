В ЕАО, Приморском и Хабаровском краях стартовали выборы президента России
В Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) уже можно проголосовать на президентских выборах. В этих регионах уже открылись избирательные участки в рамках первого дня трёхдневных выборов главы государства.
Как сообщили РИА "Новости" со ссылкой на представителей регионального избиркома, в Приморье, где выборы стартовали в восемь часов утра по местному времени (01:00 мск), открылось 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей. В Хабаровском крае открылось 743 избирательных участка, а в ЕАО — 160.
Также сообщается, что спустя час открылись первые избирательные участки в Амурской области, Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Они открылись аналогично, в восемь часов утра по местному времени (2:00 мск).
Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал, что губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко проголосовал на выборах президента России. По словам чиновника, в этом процессе должен принять участие каждый россиянин. До этого то же самое сделал глава Камчатского края Владимир Солодов. Он отдал свой голос в электронном формате.
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