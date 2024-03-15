Песков заявил, что утром "первым делом" проголосовал онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже проголосовал на выборах главы государства онлайн, такой формат волеизъявления он выбирает уже много лет подряд. При этом представитель Кремля обещал проинформировать, когда участие в голосовании примет и сам Владимир Путин.

"Как только он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает. Конечно же, он примет участие в голосовании", — отметил представитель Кремля.