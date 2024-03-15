Песков заявил, что утром "первым делом" проголосовал онлайн
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже проголосовал на выборах главы государства онлайн, такой формат волеизъявления он выбирает уже много лет подряд. При этом представитель Кремля обещал проинформировать, когда участие в голосовании примет и сам Владимир Путин.
"Как только он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает. Конечно же, он примет участие в голосовании", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. По состоянию на 12:00 мск, общая явка составила 5,47%.