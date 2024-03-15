Памфилова: Жители Авдеевки просят дать им проголосовать на выборах президента РФ
Большинство жителей Авдеевки хотят принять участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК.
"В освобождённой Авдеевке наши [представители] с людьми общаются. Спрашивают: чего в первую очередь не хватает? [Ответ звучит:] в первую очередь — хлеба, а во вторую — дайте возможность проголосовать. Это удивительно. Такие люди там живут", — указала глава ЦИК.
Напомним, сегодня, 15 марта, в России стартовало голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В ЦИК озвучили первые данные о явке на избирательные участки — 3,65%. Свой голос за будущего лидера страны отдали главы многих регионов, а также российские министры.
ТАСС / Михаил Терещенко