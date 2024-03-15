Памфилова: Жители Авдеевки просят дать им проголосовать на выборах президента РФ

Большинство жителей Авдеевки хотят принять участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК.

"В освобождённой Авдеевке наши [представители] с людьми общаются. Спрашивают: чего в первую очередь не хватает? [Ответ звучит:] в первую очередь — хлеба, а во вторую — дайте возможность проголосовать. Это удивительно. Такие люди там живут", — указала глава ЦИК.