ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 12:00 мск составила 5,47%
Выборы президента РФ. Обложка © Life.ru
По состоянию на 12:00 по московскому времени общая явка на выборы президента России составила 5,47%, следует из открытых данных Центризбиркома. Эти данные учитывают в том числе досрочное голосование, которое завершилось 14 марта.
"Выборы президента РФ, ход голосования — 5,47%", — приводятся данные на информационном табло в ЦИК РФ.
Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.