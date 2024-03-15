Регион

Уведомления отключены

15 марта, 09:20

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 12:00 мск составила 5,47%

Выборы президента РФ. Обложка © Life.ru

Выборы президента РФ. Обложка © Life.ru

По состоянию на 12:00 по московскому времени общая явка на выборы президента России составила 5,47%, следует из открытых данных Центризбиркома. Эти данные учитывают в том числе досрочное голосование, которое завершилось 14 марта.

"Выборы президента РФ, ход голосования — 5,47%", — приводятся данные на информационном табло в ЦИК РФ.

Лавров проголосовал в Москве на выборах президента России
Лавров проголосовал в Москве на выборах президента России

Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Косицын
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров