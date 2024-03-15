Песков: ВСУ атаками на регионы России хотят расшатать ситуацию перед выборами

Активизировавшиеся атаки ВСУ на регионы РФ говорят о желании расшатать ситуацию перед выборами президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию, — это однозначно", — подчеркнул он в беседе с журналистами.