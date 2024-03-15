"Реал" сыграет против "Манчестер Сити": Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанский "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Жеребьёвка прошла в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

Кроме того, английский "Арсенал" сыграет с немецким клубом "Бавария", испанский "Атлетико" встретится с "Боруссией" из Дортмунда. А французский ПСЖ сразится с испанской "Барселоной".

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры состоятся уже 16 и 17 апреля. В 1/2 финала победитель пары "Реал" — "Манчестер Сити" сыграет с сильнейшим в противостоянии "Арсенал" — "Бавария". А победитель противостояния "Атлетико" — "Боруссия" встретится с лучшим из пары ПСЖ — "Барселона". Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли".