"Атлетико" выбил из Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста
"Атлетико" переиграл "Интер" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Мемфис Депай после гола в ворота "Интера". Обложка © X / Atlético de Madrid
Мадридский "Атлетико" победил миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сумел пробиться в четвертьфинал, несмотря на поражение в первом матче (0:1). Основное время встречи в Мадриде осталось за хозяевами (2:1), которые оказались точнее в серии пенальти.
Голами в основное время отметились Федерико Димарко (33-я минута), Антуан Гризманн (35) и Мемфис Депай (87). В серии послематчевых ударов хозяев спас голкипер Ян Облак, отразивший два удара миланцев.
В другой встрече дня дортмундская "Боруссия" победила ПСВ со счётом 2:0 и прошла в следующий этап.
Таким образом, определились все участники четвертьфинала главного еврокубкового турнира. За трофей продолжают борьбу "Бавария", ПСЖ, "Реал", "Манчестер Сити", "Барселона", "Арсенал", "Боруссия" и "Атлетико".