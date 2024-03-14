"Атлетико" выбил из Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста

Мадридский "Атлетико" победил миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сумел пробиться в четвертьфинал, несмотря на поражение в первом матче (0:1). Основное время встречи в Мадриде осталось за хозяевами (2:1), которые оказались точнее в серии пенальти.