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13 марта, 22:49

"Атлетико" выбил из Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста

"Атлетико" переиграл "Интер" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Мемфис Депай после гола в ворота "Интера". Обложка © X / Atlético de Madrid

Мемфис Депай после гола в ворота "Интера". Обложка © X / Atlético de Madrid

Мадридский "Атлетико" победил миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сумел пробиться в четвертьфинал, несмотря на поражение в первом матче (0:1). Основное время встречи в Мадриде осталось за хозяевами (2:1), которые оказались точнее в серии пенальти.

Голами в основное время отметились Федерико Димарко (33-я минута), Антуан Гризманн (35) и Мемфис Депай (87). В серии послематчевых ударов хозяев спас голкипер Ян Облак, отразивший два удара миланцев.

В другой встрече дня дортмундская "Боруссия" победила ПСВ со счётом 2:0 и прошла в следующий этап.

"Арсенал" в серии пенальти дожал "Порту" и пробился в четвертьфинал ЛЧ
"Арсенал" в серии пенальти дожал "Порту" и пробился в четвертьфинал ЛЧ

Таким образом, определились все участники четвертьфинала главного еврокубкового турнира. За трофей продолжают борьбу "Бавария", ПСЖ, "Реал", "Манчестер Сити", "Барселона", "Арсенал", "Боруссия" и "Атлетико".

Артур Лапсаков
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