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15 марта, 12:10

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Московский клуб "Спартак" и петербургский "Зенит" сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла в пятницу, 15 марта. На данном этапе команды встретятся между собой два раза.

Первая игра пройдёт в Москве в период с 2 по 4 апреля. Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля. Во втором полуфинале столичный ЦСКА сыграет с калининградской "Балтикой".

На втором этапе 1/4 финала Пути регионов грозненский "Ахмат" дома сыграет с "Оренбургом", "СКА-Хабаровск" примет московское "Динамо", екатеринбургский "Урал" сразится со столичным "Локомотивом", а подмосковные "Химки" сыграют с "Ростовом".

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Ранее сообщалось, что "Спартак" дома победил "Оренбург" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся в столице, завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Обложка ©

t.me / fczenit

Иван Косицын
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