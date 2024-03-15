"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Московский клуб "Спартак" и петербургский "Зенит" сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла в пятницу, 15 марта. На данном этапе команды встретятся между собой два раза.

Первая игра пройдёт в Москве в период с 2 по 4 апреля. Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля. Во втором полуфинале столичный ЦСКА сыграет с калининградской "Балтикой".

На втором этапе 1/4 финала Пути регионов грозненский "Ахмат" дома сыграет с "Оренбургом", "СКА-Хабаровск" примет московское "Динамо", екатеринбургский "Урал" сразится со столичным "Локомотивом", а подмосковные "Химки" сыграют с "Ростовом".