Московский "Спартак" победил "Оренбург" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся в столице на "ЛУКойл-арене", завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Первый гол в свои ворота забил сербский защитник "Спартака" Срджан Бабич на десятой минуте матча. Ещё до перерыва нападающий Александр Соболев восстановил равенство на табло (36-я минута), а во втором тайме полузащитник Антон Зиньковский вывел москвичей вперёд (65-я). Ещё через три минуты снова отличился Бабич, но на сей раз он поразил чужие ворота.

В другом матче Пути РПЛ калининградская "Балтика" по пенальти переиграла московский "Локомотив". Счёт открыли хозяева, уже на третьей минуте армянский защитник Наир Тикнизян распечатал ворота гостей. Хавбек "Балтики" Данила Козлов на 53-й уровнял команды. В серии послематчевых пенальти подопечные Сергея Игнашевича были успешнее — 7:6 в пользу калининградцев.

В Пути регионов "Сочи", идущий на последнем месте в Премьер-лиге, проиграл на выезде представителю Первой лиги — хабаровской "СКА-Энергии". Основное время завершилось вничью 1:1. На гол венесуэльского форварда гостей Сауля Гуарирапы на 23-й минуте хозяева ответили точным ударом нападающего Альбека Гонгапшева на 75-й. В серии послематчевых пенальти команда с Дальнего Востока взяла верх 4:2. Жеребьёвка следующих этапов Кубка России состоится 15 марта.