"Зенит" победил "Динамо" и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Матео Кассьера. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
"Зенит" победил московское "Динамо" в ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России и пробился в полуфинал. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
Дублем в первом тайме отметился Матео Кассьера (13-я и 21-я минуты). Первый матч между командами, напомним, завершился победой "Динамо" со счётом 1:0.
Ранее Life.ru сообщал, что "Краснодар", вылетевший из розыгрыша Кубка России после поражения "Химкам", расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. После возобновления Премьер-лиги "быки" сыграли вничью с "Рубином" и уступили "Ростову", потеряв первое место в турнирной таблице.