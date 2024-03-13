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13 марта, 19:22

"Зенит" победил "Динамо" и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Матео Кассьера. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Матео Кассьера. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" победил московское "Динамо" в ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России и пробился в полуфинал. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

Дублем в первом тайме отметился Матео Кассьера (13-я и 21-я минуты). Первый матч между командами, напомним, завершился победой "Динамо" со счётом 1:0.

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Ранее Life.ru сообщал, что "Краснодар", вылетевший из розыгрыша Кубка России после поражения "Химкам", расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. После возобновления Премьер-лиги "быки" сыграли вничью с "Рубином" и уступили "Ростову", потеряв первое место в турнирной таблице.

Артур Лапсаков
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