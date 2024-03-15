Зеленский после провалов диверсий ВСУ выступил с угрозами в адрес России
Владимир Зеленский после неудачных попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей выступил с новыми угрозами в адрес России. В пятницу, 15 марта, он провёл совещание с военным руководством, на котором были определены "самые уязвимые места". При этом Зеленский пообещал нанести удары с "наибольшим уроном".
"Определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший урон. И будем наносить", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Кроме того, Зеленский отметил, что обсудил с новым главкомом ВСУ Александром Сырским "применение ударных, дальнобойных дронов по российской логистике", а также дальнейшие действия украинской армии на поле боя.
Ранее в Минобороны сообщили, что более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России. По данным военного ведомства, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ бросили свыше 2,5 тысячи личного состава на попытки прорваться на российскую территорию.
Рresident.gov.ua