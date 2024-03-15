Зеленский после провалов диверсий ВСУ выступил с угрозами в адрес России

Владимир Зеленский после неудачных попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей выступил с новыми угрозами в адрес России. В пятницу, 15 марта, он провёл совещание с военным руководством, на котором были определены "самые уязвимые места". При этом Зеленский пообещал нанести удары с "наибольшим уроном".

"Определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший урон. И будем наносить", — написал Зеленский в телеграм-канале.