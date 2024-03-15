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15 марта, 19:45

На "Русском фесте" в Minecraft выберут самую русскую традицию и самого русского зверя

"Русский фест" в Minecraft завершится выбором самого русского зверя

В России с 11 по 17 марта проходит "Русский фест" в популярной игре Minecraft. Цель фестиваля — познакомить подростков и любителей киберспорта с традициями русской культуры в атмосфере масленичных гуляний, а также в том формате, который для них интересен. Открыл фестиваль телеведущий Отар Кушанашвили.

В субботу, 16 марта, участников ожидают выборы самой русской традиции, а в воскресенье, 17 марта, — выборы самого русского зверя. Фото © Предоставлено Life.ru

В субботу, 16 марта, участников ожидают выборы самой русской традиции, а в воскресенье, 17 марта, — выборы самого русского зверя. Фото © Предоставлено Life.ru

Попасть в игру можно через сайт "Русскийфест.рф". Внутри создана локация русской деревни, на фоне которой красуются постройки Красной площади. Пользователи смогут принять участие в жмурках, русском бое, перетягивании каната и выпекании блинов.

Найдётся и развлечение для тех, кто знает русскую культуру: для них неигровые персонажи подготовили викторины. За правильные ответы игроки будут получать монеты и обменивать их на национальные скины вроде балалайки, шапки-ушанки, матрёшки и так далее. Также ожидаются спецгости, которые будут участвовать в стримах.

"Русский фест" в Minecraft завершится выборами: в субботу, 16 марта, будут голосовать за самую русскую традицию, а в воскресенье, 17 марта, — за самого русского зверя. Начало голосования в 12:00.

Спортивный фестиваль "На лыжи!" объединил 22 города России
Спортивный фестиваль "На лыжи!" объединил 22 города России

Ранее в Сочи с 1 по 7 марта прошёл Всемирный фестиваль молодёжи. На церемонии открытия выступил президент РФ Владимир Путин. Он назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.

Обложка ©

АГН "Москва" / Тихонова Пелагия

Анатолий Симоненко
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