На "Русском фесте" в Minecraft выберут самую русскую традицию и самого русского зверя

В России с 11 по 17 марта проходит "Русский фест" в популярной игре Minecraft. Цель фестиваля — познакомить подростков и любителей киберспорта с традициями русской культуры в атмосфере масленичных гуляний, а также в том формате, который для них интересен. Открыл фестиваль телеведущий Отар Кушанашвили.

В субботу, 16 марта, участников ожидают выборы самой русской традиции, а в воскресенье, 17 марта, — выборы самого русского зверя. Фото © Предоставлено Life.ru

Попасть в игру можно через сайт "Русскийфест.рф". Внутри создана локация русской деревни, на фоне которой красуются постройки Красной площади. Пользователи смогут принять участие в жмурках, русском бое, перетягивании каната и выпекании блинов.

Найдётся и развлечение для тех, кто знает русскую культуру: для них неигровые персонажи подготовили викторины. За правильные ответы игроки будут получать монеты и обменивать их на национальные скины вроде балалайки, шапки-ушанки, матрёшки и так далее. Также ожидаются спецгости, которые будут участвовать в стримах.

"Русский фест" в Minecraft завершится выборами: в субботу, 16 марта, будут голосовать за самую русскую традицию, а в воскресенье, 17 марта, — за самого русского зверя. Начало голосования в 12:00.