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15 марта, 20:27

Суд приговорил к 14 годам тюрьмы убийцу одного из создателей вакцины "Спутник V"

Обвиняемый в убийстве создателя "Спутника V" Алексей Змановский в зале суда. Фото © Telegram / Mash

Обвиняемый в убийстве создателя "Спутника V" Алексей Змановский в зале суда. Фото © Telegram / Mash

Убийцу одного из создателей вакцины "Спутник V", Андрея Ботикова, приговорили к 14 годам колонии особого режима. Решение вынес Хорошёвский суд Москвы, передаёт ТАСС.

"Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", а также по двум эпизодам ст. 158 УК РФ "Кража". [Суд] назначил Змановскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей", — приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

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Об убийстве одного из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V", Андрея Ботикова, стало известно в начале марта прошлого года. Его тело было найдено в квартире на северо-западе Москвы. В расправе заподозрили гей-проститута из Калуги. Как выяснилось позднее, он приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт, после чего злоумышленник задушил Ботикова ремнём.

Оксана Попова
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