Песков заявил, что Байдена не красит очередное оскорбление в адрес Путина

Оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина не красят его как главу государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя очередное резкое высказывание хозяина Белого дома в адрес российского лидера.

"Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким", — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос ТАСС о том, как оценивают в Кремле такую настойчивость американского президента давать резкие оценки Путину.

Напомним, ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина. На праздничном обеде в честь Ирландии он призывал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины и грубо высказался в адрес президента РФ.