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15 марта, 20:58
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Песков заявил, что Байдена не красит очередное оскорбление в адрес Путина

Оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина не красят его как главу государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя очередное резкое высказывание хозяина Белого дома в адрес российского лидера.

"Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким", — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос ТАСС о том, как оценивают в Кремле такую настойчивость американского президента давать резкие оценки Путину.

Напомним, ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина. На праздничном обеде в честь Ирландии он призывал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины и грубо высказался в адрес президента РФ.

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Байден и ранее допускал хамские высказывания в адрес лидера РФ Владимира Путина. Одно из них прозвучало во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Байден добавил, что из-за Путина Штатам "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена назвали позором для страны. Путину передали грубые высказывания американского лидера в его адрес, но президент не только не обиделся, но даже назвал эти слова главы Белого дома адекватной реакцией.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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