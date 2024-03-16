"TikTok-рейд": Обозреватель высмеял неумелую попытку ВСУ оттянуть силы РФ от Авдеевки

Активизацию вражеских сил в приграничье можно расценивать как пиар-акцию. Этот "тик-ток наскок" должен был оттянуть российские силы от Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.

"Действительно, первоначально эта атака выглядела как пиар-наскок, TikTok-рейд с целью подправить медийное положение на Украине, а также испортить нам настроение перед выборами. Но последние двое суток выясняется, что наряд сил, которые они привлекают, достаточно большой — известно, что они подтянули целую бригаду из резерва. К тому же они широко применяют армейскую авиацию. Значит, можно предположить, что это не просто медийная операция, а попытка открыть новое оперативное направление", — сообщил Шлепченко.