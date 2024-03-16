"TikTok-рейд": Обозреватель высмеял неумелую попытку ВСУ оттянуть силы РФ от Авдеевки
Обозреватель Шлепченко: ВСУ провели "наскок", чтобы оттянуть силы РФ от Авдеевки
Активизацию вражеских сил в приграничье можно расценивать как пиар-акцию. Этот "тик-ток наскок" должен был оттянуть российские силы от Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.
"Действительно, первоначально эта атака выглядела как пиар-наскок, TikTok-рейд с целью подправить медийное положение на Украине, а также испортить нам настроение перед выборами. Но последние двое суток выясняется, что наряд сил, которые они привлекают, достаточно большой — известно, что они подтянули целую бригаду из резерва. К тому же они широко применяют армейскую авиацию. Значит, можно предположить, что это не просто медийная операция, а попытка открыть новое оперативное направление", — сообщил Шлепченко.
Он обратил внимание, что не очень понятно, оправдывает ли сама задумка те потери, которые несут в рядах ВСУ. К слову, для российских бойцов на этих территориях нет кризиса. Бойцы РФ отбиваются благодаря выстроенной системе артиллерийского огня и при помощи вертолётов. Также есть стрелковые бои. Но об экстренных мерах речь не идёт.
Напомним, что с 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. В результате ВСУ лишились более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.
Flickr / Ministryofdefenceua