Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области
Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, жителей региона просят не покидать свои дома. Предупреждение опубликовал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — предупредил губернатор.
Ранее на территории Курской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх дронов в небе над регионом.
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