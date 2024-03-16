Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, жителей региона просят не покидать свои дома. Предупреждение опубликовал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — предупредил губернатор.