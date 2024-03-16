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16 марта, 03:25

Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, жителей региона просят не покидать свои дома. Предупреждение опубликовал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — предупредил губернатор.

Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области
Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области

Ранее на территории Курской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх дронов в небе над регионом.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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