Певец и композитор Юрий Антонов назвал выборы в России государственным праздником и заявил о важности участия в них. Артист проголосовал на своём избирательном участке и рассказал, каким видит будущее страны.

"Выборы — это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно", — сказал музыкант в беседе с телеканалом "360".

Артист сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них, независимо от местонахождения, примут участие в голосовании. Антонов выразил мнение, что после этих выборов начнутся достаточно бурные изменения.