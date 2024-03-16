Регион

Уведомления отключены

16 марта, 14:20

Юрий Антонов назвал выборы в России государственным праздником

Композитор Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Композитор Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певец и композитор Юрий Антонов назвал выборы в России государственным праздником и заявил о важности участия в них. Артист проголосовал на своём избирательном участке и рассказал, каким видит будущее страны.

"Выборы — это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно", — сказал музыкант в беседе с телеканалом "360".

Артист сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них, независимо от местонахождения, примут участие в голосовании. Антонов выразил мнение, что после этих выборов начнутся достаточно бурные изменения.

Дирижёр Башмет рассказал, почему важно проголосовать на выборах президента
Дирижёр Башмет рассказал, почему важно проголосовать на выборах президента

Ранее российский актёр Дмитрий Певцов проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с супругой — актрисой Ольгой Дроздовой — посетил один из избирательных участков столицы. Артист призвал соотечественников последовать его примеру. Напомним, 16 марта в России проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. Всего в избирательных бюллетенях числятся четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Очная явка уже превысила 50%.

Евгения Мосс
  • Новости
  • юрийантонов
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров