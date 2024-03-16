Юрий Антонов назвал выборы в России государственным праздником
Композитор Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Певец и композитор Юрий Антонов назвал выборы в России государственным праздником и заявил о важности участия в них. Артист проголосовал на своём избирательном участке и рассказал, каким видит будущее страны.
"Выборы — это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно", — сказал музыкант в беседе с телеканалом "360".
Артист сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них, независимо от местонахождения, примут участие в голосовании. Антонов выразил мнение, что после этих выборов начнутся достаточно бурные изменения.
Ранее российский актёр Дмитрий Певцов проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с супругой — актрисой Ольгой Дроздовой — посетил один из избирательных участков столицы. Артист призвал соотечественников последовать его примеру. Напомним, 16 марта в России проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. Всего в избирательных бюллетенях числятся четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Очная явка уже превысила 50%.