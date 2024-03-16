Москалькова восхитилась мужеством россиян в Эстонии, которые идут на выборы на фоне угроз

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека из-за нарушения избирательных прав россиян за рубежом. Об этом она сообщила журналистам во время посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде (Ленинградская область) в субботу, 16 марта.

Москалькова указала ООН на нарушения избирательных прав россиян за рубежом. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова отметила важность образованных участков для голосования не только в этом регионе, но и в Псковской области и Калининграде. Там, по её словам, проживающие в Прибалтике россияне выражают свою волю, несмотря на то что "могут попасть под репрессии".

"Я, как уполномоченный по правам человека в РФ, обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, с тем чтобы не просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшее нарушение международных норм права, но и принять меры для того, чтобы это не могло повториться и распространиться, и просто пресечь такие нарушения", — указала Москалькова.

Она обратила внимание на нарушения с эстонской стороны и расценила их как дискриминацию: дополнительный досмотр, долгие проверки документов и искусственное создание очередей. На КПП Ивангород, что на границе с этой страной, Москалькова рассказала, какие препятствия со стороны Таллина приходится преодолевать соотечественникам для того, чтобы проголосовать на выборах президента России.

"Люди стоят по два часа в очереди на территории Эстонии, чтобы перейти границу. Создана недружелюбная обстановка, и людей спрашивают, зачем они проходят на территорию России. По радио объявляется предупреждение о том, что возможны неблагоприятные последствия для наших людей. Но они идут и принимают участие в голосовании", — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла причину дикой злобы Запада из-за выборов в РФ. По её словам, единство россиян перед лицом явной угрозы вызывает ненависть и агрессию у властей западных стран.