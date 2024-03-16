"Пускай подавятся": Захарова раскрыла причину дикой злобы Запада из-за выборов в России

"Страна объединилась, страна единая. Причём это единство и перед лицом той угрозы, которая очевидна, и единство — вот это самое важное — для решения стоящих перед нами задач. Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжут пеной, понимаете, исходят каким-то зелёным гноем. Ничего, пусть подавятся", — приводит ТАСС слова дипломата.

Вместе с тем Захарова дополнила, что западные оппоненты Москвы весь последний год активно старались сорвать президентские выборы, но им ничего не помогло. Кроме того, страны Запада, по словам Захаровой, трепещут, ожидая итогов голосования. Однако они осознают, что не смогут свернуть Россию с её пути. По словам дипломата, в РФ также ожидают, какой выбор сделают российские граждане за границей.