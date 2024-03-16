"Пускай подавятся": Захарова раскрыла причину дикой злобы Запада из-за выборов в России
Захарова: Единство россиян на фоне выборов президента вызывает ненависть Запада
Единство российского народа на фоне проходящих в стране выборов президента вызывает дикую злобу и ненависть со стороны западных стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страна объединилась, страна единая. Причём это единство и перед лицом той угрозы, которая очевидна, и единство — вот это самое важное — для решения стоящих перед нами задач. Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжут пеной, понимаете, исходят каким-то зелёным гноем. Ничего, пусть подавятся", — приводит ТАСС слова дипломата.
Вместе с тем Захарова дополнила, что западные оппоненты Москвы весь последний год активно старались сорвать президентские выборы, но им ничего не помогло. Кроме того, страны Запада, по словам Захаровой, трепещут, ожидая итогов голосования. Однако они осознают, что не смогут свернуть Россию с её пути. По словам дипломата, в РФ также ожидают, какой выбор сделают российские граждане за границей.
Напомним, 16 марта проходит второй день выборов президента России. Всего на голосование даётся три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем в Москве уже более 3,1 миллиона человек приняли участие в выборах. Отдать свой голос граждане РФ могут и за рубежом, однако не все власти стран довольны этой процедурой. Мария Захарова заявила, что власти Молдавии по заказу Запада строят козни тем, кто хочет проголосовать за президента РФ в Приднестровье.
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