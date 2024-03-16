В Уфе во второй день выборов президента РФ, 16 марта, впервые проголосовали студенты, получившие российский паспорт. В беседе с Life.ru председатель одного из избирательных участков Руслан Ишемгулов подчеркнул, что иностранцы имеют такие же избирательные права, как и другие граждане РФ.

В Уфе впервые проголосовали студенты, получившие российское гражданство. Видео © Life.ru

"У нас здесь есть, конечно же, и члены комиссии, которые владеют английским языком в совершенстве", — отметил Ишемгулов.

Он добавил, что в столицу Башкортостана съехались международные наблюдатели из Шри-Ланки, Индонезии, Болгарии, Молдавии. Они высоко оценили работу избирательных участков в регионе.

Сами же студенты отметили важность голосования и подчеркнули, что тем самым определяют будущее России. Приехавший из Нигерии Самуэль Акинами признался, что поначалу было сложно адаптироваться, но, несмотря на это, ему нравится жить в РФ.

"Я хотел бы дальше жить в России. Это первое голосование. Я думаю, мои родители будут гордиться, что я в первый раз проголосовал в России", — подчеркнул студент.