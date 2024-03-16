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16 марта, 12:22

Игроки и тренеры сборной России по футболу проголосовали на выборах президента

Валерий Карпин на избирательном участке в Новогорске. Обложка © Telegram / РФС | Российский футбольный

Валерий Карпин на избирательном участке в Новогорске. Обложка © Telegram / РФС | Российский футбольный

Игроки и тренеры сборной России по футболу в субботу, 16 марта, проголосовали на выборах президента РФ. Команда посетила избирательный участок в Новогорске в подмосковных Химках.

  • Данил Глебов на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
    Данил Глебов на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
  • Матвей Сафонов на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
    Матвей Сафонов на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
  • Константин Тюкавин на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
    Константин Тюкавин на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Данил Глебов на избирательном участке в Новогорске. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

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На фото, опубликованных пресс-службой Российского футбольного союза (РФС), запечатлены, в частности, главный тренер национальной команды Валерий Карпин, Данил Глебов, Матвей Сафонов и Константин Тюкавин. Ранее, 15 марта, проголосовали тренерский штаб и игроки петербургского хоккейного клуба СКА.

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16 марта проходит второй день голосования на выборах президента РФ. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Никита Осипов
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