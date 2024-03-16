В Минске раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко

Лидер России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером в субботу, 16 марта, обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Там добавили, что главы государств также затронули тему общей ситуации в регионе. Других подробностей беседы не приводится.

Ранее о том, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До этого главы государств созванивались 2 марта. В тот раз президенты затронули проблематику в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).