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16 марта, 16:55

В Минске раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

Лидер России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером в субботу, 16 марта, обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Там добавили, что главы государств также затронули тему общей ситуации в регионе. Других подробностей беседы не приводится.

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Ранее о том, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До этого главы государств созванивались 2 марта. В тот раз президенты затронули проблематику в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Дарья Нарыкова
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