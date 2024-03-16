В МИД РФ объяснили цель усиления террористической активности Киева
МИД РФ: Киев усилил атаки на Россию, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Киев усилил террористические действия против России, чтобы выпросить у Запада больше финансовой помощи и смертоносных вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений", — говорится в заявлении дипведомства.
Там добавили, что непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры имеют целью запугивание людей и лишение их возможности проголосовать. Все случаи террористической атаки будут расследованы, а совершившие их лица понесут суровое и неотвратимое наказание, подчеркнули в министерстве.
В последнее время киевский режим активизировал обстрел российских приграничных регионов. В частности, сегодня утром в Белгороде два человека погибли и трое пострадали после атаки РСЗО Vampire. Вечером ВСУ предприняли ещё одну попытку обстрела 15 снарядами.
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