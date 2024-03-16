Киев усилил террористические действия против России, чтобы выпросить у Запада больше финансовой помощи и смертоносных вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений", — говорится в заявлении дипведомства.