Около 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента России
Глава МГИК Кириллова: 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ
Выборы в России. Обложка © Life.ru
Уже почти 4,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах российского лидера. Такими данными поделилась председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 20:00 мск всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) — 3 188 462, бумажных бюллетеней — 1 098 034", — отметила она в беседе с журналистами, назвав активность столичных избирателей высокой.
По словам Кирилловой, в целом сегодня всё прошло штатно и без сбоев — техника работала исправно, несмотря на атаки.
15 марта в России началось голосование на выборах президента, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00.