Около 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Уже почти 4,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах российского лидера. Такими данными поделилась председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 20:00 мск всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) — 3 188 462, бумажных бюллетеней — 1 098 034", — отметила она в беседе с журналистами, назвав активность столичных избирателей высокой.

По словам Кирилловой, в целом сегодня всё прошло штатно и без сбоев — техника работала исправно, несмотря на атаки.